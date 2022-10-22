Циклон принесет в Приморье осадки 22 октября

Во Владивостоке умеренный до сильного ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 22 октября, на погоду в Приморье повлияет циклон. В некоторых районах края ожидаются небольшие осадки и умеренный южный ветер. Столбики термометров покажут до +6...+14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, умеренный до сильного ветер северо-западных направлений. Во второй половине дня в приморской столице может начаться слабый дождь. Температура воздуха достигнет +11...+14°C.

В Уссурийске переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, воздух прогреется всего лишь до +12...+14°C.

В Находке также облачно и без осадков, ветер северо-западный умеренный. Столбики термометров достигнут +14...+16°C.

Напомним, что по информации синоптиков портала «Примгидромет» в начале следующей недели в крае ожидается хоть и солнечная, но морозная погода. В некоторых районах похолодает до -10°C. Осадки в крае не предвидятся. Во Владивостоке может потеплеть до +12...+15°C.

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