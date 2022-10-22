Волна отключений холодной воды накроет Владивосток на следующей неделе

О временном неудобстве предупредили в пресс-службе «Примводоканала». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следующая неделя во Владивостоке начнется с отключений холодной воды. Как рассказали в пресс-службе «Примводоканала», ХВС не будет из-за планового и аварийного ремонта.

В понедельник, 24 октября, без воды останутся жители домов на Иртышской 18, Краснозаводской 8, Ульяновской 12/3. Здесь пройдут аварийные ремонтные работы, которые начнутся в 9:00 и закончатся в 14:00.

Во вторник, 25 октября, с 9:00 и до 14:00 воды не будет на Нарвской ч/с, 6, Никифорова 37, Сафонова 39, Смоленской ч/с.

Воду отключат и 26 октября. С 9:00 до 12:00 неудобство придется потерпеть проживающим на Никифорова 55, 55а, 57, 47, 49, Сафонова 26. На улице Военное шоссе в домах №1, 1а, 1а стр1, 5, 5а, 5в, 5б, 11, 13, 20а, 22, 24, 28 воду подадут только в 19:00.

Из-за аварийных работ 27 октября в 9:00 подачу ХВС остановят на проспекте 100-летия Владивостока 106б, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 117а, 125, 125а, 121, 123, 127, 129, 131, 133, 133а, 133в, 135, 137, 137а, 139, 141, 143; Кирова 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14; Русской 21 стр2, 21, 21а, 21б; Узбекской 13а, 15, 15а; Хивинской 17. Воду вернут в 14:00. Утром также не будет воды на Светлой, Суворовской и Чичерина 21, 54, ч/с, плановый ремонт закончится только в 17:00.

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