В Приморье подросток на угнанной Toyota Ractis врезался в припаркованные машины

На подростка завели уголовное дело. Фото: УМВД России по Приморскому краю

В Приморье подросток решил покататься на чужой машине, а в итоге попал под «уголовку». Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе УМВД Приморья, произошло все в Уссурийске. В полицию обратился местный житель и рассказал, что по договору сдал в аренду Toyota Ractis 19-летнему приморцу. Ночью хозяину автомобиля позвонили представители ведомства и сообщили, что его машину нашли на проспекте Блюхера. Судя по всему, она попала в аварию, а за рулем сидел 16-летний юноша.

Оказалось, что подросток пришел к арендатору в гости, и когда хозяин квартиры уснул, взял ключи от автомобиля и решил покататься на нем, но в итоге совершил ДТП с двумя припаркованными машинами.

Мальчика отправили в отдел полиции, где он во всем признался. На него составили административный протокол по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, по которому ему грозит штраф до 15 тысяч рублей. Также завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

Кстати, оказалось, что подросток уже состоит на профучете в ПДН.

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