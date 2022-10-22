Главой спортобщества «Динамо» в Приморье стал начальник УФСБ

Денис Симонов. Фото: Telegram-канал @dynamo25prim.

В Приморье новым председателем спортивного сообщества «Динамо» стал начальник УФСБ края генерал-лейтенант Денис Симонов. Об этом рассказали в пресс-службе спортобщества.

Такое решение приняли во время II пленума совета. Вопрос о том, кто станет новым председателям спортобщества «Динамо» был ключевым. Кроме того, на мероприятии обсудили другие важные темы.

Состав совета и президиума совета «Динамо» изменился, в ПСО добавили физкультурные коллективы УФСБ России по Тихоокеанскому флоту и отдел ГФС из Владивостока. Также избраны делегаты на XXII внеочередную Всероссийскую конференцию Общества «Динамо».

Напомним, что из Москвы в Приморье прибыла хоккейная команда «Роспресса». Ее участники не только сами соревнуются в спорте с другими, но и комментируют игры. Хоккеисты встретились со студентами ДВФУ и ответили на их вопросы.

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