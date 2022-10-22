В конкурсном отборе вузов ДФО участвуют четыре приморских вуза

ТГМУ до 2030 года планирует стать флагманом медицинского образования Дальнего Востока. Фото: Ксения ГУСЕНЦОВА

21 октября в Москве состоялся конкурсный отбор вузов ДФО для участия в дальневосточном треке федеральной программы «Приоритет 2030». Команды 20 университетов представили свои программы развития на период до 2030 года. По результатам конкурса комиссия округа определит вузы, которые получат ежегодные гранты от 50 миллионов рублей.

В числе участников четыре приморских университета: Тихоокеанский государственный медицинский университет, Владивостокский государственный университет, Приморская государственная сельскохозяйственная академия и МГУ им. адм. Г.И. Невельского.

Во время прямой трансляции вузы-кандидаты рассказывали о том, на какие цели они намерены потратить деньги в случае прохождения отбора.

Программу развития ТГМУ представил ректор Валентин Шуматов.

– В рамках стратегического проекта «Медицинские кадры для Дальнего Востока» мы модернизируем текущие и откроем новые образовательные программы с возможностью выстраивания индивидуальных траекторий подготовки кадров. Реализация пройдет в тесной связи с образовательными организациями научно-образовательного медицинского кластера «Восточный», координатором которого является Тихоокеанский Медицинский. В итоге мы сформируем единое образовательное пространство с развитой системой академической мобильности.

В рамках программы развития ТГМУ до 2030 года планирует стать флагманом медицинского образования Дальнего Востока.

Для этого университет хочет продвигать медобразование в ДФО, других регионах России и в ближнем зарубежье, а также привлечь в ТГМУ абитуриентов, открыть университетские клиники и три уникальных научно-образовательных центра (лабораторию персонализированной генетической медицины, лабораторию цифровых технологий и центр медицины труда и общественного здоровья Дальнего Востока).

Итоги конкурсного отбора подведут 24 октября.

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