Строительство спортивных объектов и разбитые дороги обсудили с мэром жители Владивостока

Константин Шестаков пообщался с жителями Первореченского и Ленинского районов. Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА/администрация Владивостока

Мэр Владивостока Константин Шестаков встретился с жителями Первореченского и Ленинского районов в актовом зале школы №67 на Жигура. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

Основные вопросы, которые волновали владивостокцев – это ремонт и благоустройство территорий и создание новых спортивных объектов.

Одна из местных жительниц заметила, что в городе мало площадок, где можно заниматься спортом. По словам мэра, сейчас идет ремонт стадиона у школы №69, в котором можно будет проводить время утром и вечером, когда у школьников нет уроков физкультуры.

Жители Аллилуева, 12а пожаловались на разбитую асфальт и ливневку, которая плохо работает. Просьбу владивосткцев внесли в протокол, в ближайшее время проблемой займется управление дорог.

Константин Шестаков поделился, что на улице Жигура планируется упорядочить торговлю, а также благоустроить тротуары и пешеходную зону.

Все вопросы, которые озвучили приморцы, внесли в протокол для дальнейшего рассмотрения. А перед началом встречи желающие могли написать официальное обращение в городскую администрацию.

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