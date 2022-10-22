Силовики нагрянули в ночной клуб во Владивостоке и задержали 20 человек

Владивостокцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: принтскрин видео.

Вечером 21 октября силовики ворвались в один из ночных клубов во Владивостоке, который находится на Светланской, 80в. По словам очевидцев, нескольких человек забрали.

О случившемся приморцы рассказали в социальных сетях. После того, как пришли силовики, музыка стихла.

– Все сохраняйте спокойствие, приготовьте свои паспорта, – попросили посетителей заведения.

Как поделились отдыхающие, силовики забрали около 20 человек и все они – жители Средней Азии. Также отмечается, что часть из иностранцев была с оружием.

«Комсомольская правда – Владивосток» связалась с пресс-службой УМВД, однако нам рассказали, что это были не сотрудники полиции. Тогда мы обратились к представителям Росгвардии.

– Мы не комментируем ход и результаты проведения оперативных мероприятий, вне зависимости от того, принимает мы в них участие или нет, – ответили редакции.

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