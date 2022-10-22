Знаменитая во Владивостоке яхта миллиардера Мордашова плывет к берегам Южной Африки

Nord отчалила из Гонконга 20 октября. Фото: Вадим ПОПОВ

Нашумевшая суперъяхта Nord миллиардера Алексея Мордашова снова меняет свое местоположение. На этот раз она направляется в Южную Африку.

Судя по информации ресурса MarineTraffic судно отправилось в путь из Гонконга 20 октября. Предположительно 9 ноября Nord причалит к берегам южноафриканского города Кейптаун. Сейчас же она находится в районе Южного Китая.

Напомним, что впервые яхта олигарха прибыла во Владивосток в конце марта и несколько раз меняла локацию. Корпус судна сделан из стали, шесть палуб могут вместить больше 30 человек в 20 каютах. Но это еще не все, ведь «Комсомолке» удалось выяснить, что находится внутри Nord: вертолетная площадка, кинотеатр, тренажерный зал. Подробнее можно прочитать в нашем материале.

В октябре яхта вновь приковала к себе внимание, так как из-за нее произошел конфликт между США и Гонконгом.

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