Осадки не предвидятся. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром 23 октября погоду в Приморском крае определяет малоподвижный циклон. Осадков не ожидается, ветер северный умеренный. Температура воздуха +6-12°C.

Во Владивостоке воскресенье порадует жителей и гостей города хорошей погодой. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Но несмотря на солнечный день, не стоит забывать о том, что «бабье лето» прошло, поэтому одеваться нужно как можно теплее. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха +8-10°C. В утренние часы +3-5°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, с середины дня северо-западный умеренный. Температура воздуха +10-12°C, в утренние часы столбики термометра упадут до нуля.

В Находке переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха +10-12°C, в утренние часы +4-6°C.

Напомним, что по информации синоптиков портала «Примгидромет» следующая неделя хоть и порадует солнцем, но будет холодной. В некоторых районах похолодает до -10°C. Осадки в крае не предвидятся. А вот во Владивостоке может потеплеть до +12...+15°C.

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