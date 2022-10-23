Водителям приходится объезжать место ДТП по встречке. Фото: dpskontrol_125rus

23 октября на одной из трасс Владивостока случилась страшная авария. Очевидцы сообщают, что на Выселковой улице два автомобиля столкнулись друг с другом, раскореженные машины заняли большую часть дороги. Полосы в направлении Бородинской перекрыты, объезжать место ДТП приходится по встречке вдоль придорожных кафе.

Судя по кадрам в социальных сетях, обе малолитражки въехали друг в друга на большой скорости. Вокруг место ДТП разбросаны детали автомобилей, в каком состоянии водители на данный момент неизвестно. Корреспондент «Комсомольской правды - Владивосток» выясняет подробности. На месте работают скорая и пожарные, скорее всего полиция уже узнала об этом инциденте.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о смертельном ДТП во Владивостоке в районе автовокзала. Пьяный водитель микроавтобуса протаранил три автомобиля и сбил пешехода. Погибшему было всего 26 лет.

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