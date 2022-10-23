Пожарные прибыли на место через 6 минут, после того, как узнали о пожаре. Фото: МЧС Приморья

22 октября в 10 часов вечера пожарным поступил звонок, на том конце трубке сообщили о пламени, охватившем молокозавод в Надеждинском районе. Спасатели прибыли на место уже через шесть минут. А огонь в это время успел уже уничтожить складское помещение и цех с холодильными установками.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар уничтожил строения неосновного производства на площади 350 квадратных метров. Специалистам предстоит установить причину возгорания и оценить ущерб.

К счастью, погибших и пострадавших нет. Фото: МЧС Приморья

Напомним, во Владивостоке в то время разбирают по кирпичикам печально известный торговый центр «Максим», который сгорел еще в 2019 году. История длиною в 15 лет закончилась так трагично. В распоряжении «Комсомолки» оказались кадры, на которых спецтехника до сих пор по кусочкам разбирает когда-то любимое место многими гостями и жителями города. В скором времени снесут верхние этажи ТЦ. Что будет с первым этажом – еще неизвестно.

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