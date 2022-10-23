Будьте аккуратны: в приморской столице разрушается историческое здание

Полотно, обдуваемое ветром, свисает прямо над тротуаром. Фото: @adm_vl

Жители и гости Владивостока переживают за собственную безопасность, а все потому, что утром 23 октября фальш-фасад на административном здании по адресу Светланская,12, сорвался и показал, что же скрывал все это время.

Полотно, обдуваемое ветром, свисает прямо над тротуаром, где ходят прохожие, а прямо за ним обшарпанные стены. Конечно же об этом инциденте уже сообщили в администрацию города.

– Ответственный за фасад – его собственник, а это Федеральная служба судебных приставов. Специалисты администрации города доведут до собственника информацию о необходимости привести конструкцию в порядок в ближайшее время, – прокомментировали в пресс-службе администрации Владивостока.

Собственнику здания уже рассказали о проблеме. Фото: @adm_vl

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как на Светланской,59, упала фасадная плитка. К счастью, никого из прохожих не оказалось на тротуаре и обошлось без пострадавших. Стоит отметить, что постройка является исторической (1918 год), она известна как «Доходный дом Унжакова». Сегодня памятник используется как жилой дом.

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