Во время ночного ДТП во Владивостоке машина снесла опору светофора и знак «Пешеходный переход»

Теперь пешеходам на этом участке придется нелегко. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке в ночь с 22 на 23 октября водитель Chevrolet по неизвестным на данный момент причинам не справился с управлением и въехал в опору светофора. Инцидент произошел в районе улицы Анны Щетининой, 39. Результат — разбитое авто и сломанный светофор, а также прижатый к земле знак пешеходного перехода.

Ролик с места происшествия быстро разлетелся по социальным сетям. Судя по видео, у водителя сработала подушка безопасности, однако на данный момент о его состоянии ничего неизвестно. А пешеходам пока какое-то время придется столкнуться с трудностями, ведь данный участок, увы, из-за ДТП теперь никак не регулируется.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о еще одном ДТП, которое произошло 23 октября. Очевидцы сообщают, что на Выселковой улице два автомобиля столкнулись друг с другом, раскореженные машины заняли большую часть дороги. Также в Telegram-канале «Автогрант» сообщают, что оба водителя пострадали. Редакция связалась с пресс-службой ГИБДД по Приморскому краю и ждет комментарий.

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