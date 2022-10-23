Остальные участники ДТП не пострадали, в том числе и пьяный водитель.
Фото: Тимур ХАНОВ
В пятницу, 21 октября во Владивостоке в районе автовокзала случилось страшное ДТП, в котором погиб пешеход. 23 октября с учетом позиции прокуратуры города, суд принял решение отправить под стражу виновника этой трагедии.
47-летний мужчина обвиняется в том, что в дневное время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль Mitsubishi Delica и на полной скорости двигался по направлению со стороны проспекта 100-летия Владивостока в сторону улицы Енисейской, где столкнулся с тремя автомобилями и насмерть сбил пешехода.
От такого сильного удара парень скончался на месте. Погибшему было 26-лет. Остальные участники ДТП не пострадали, в том числе и пьяный водитель.
Первореченский районный суд объявил о решении отправить обвиняемого в СИЗО на 1 месяц и 29 суток.
Напомним, прокуратура Владивостока признала законным возбуждение в отношении виновника ДТП уголовного дела по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянении).
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