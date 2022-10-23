Мобилизованные приморцы и их семьи смогут обратиться за помощью по специальной телефонной линии

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
В Следственном комитете Российской Федерации по поручению председателя следственного комитета России Александра Бастрыкина создана и функционирует горячая линия для участников специальной военной операции, мобилизованных военнослужащих и членов их семей.
Обратиться в ведомство люди могут по многоканальному телефону 8-800-100-12-60 (цифра 5 в голосовом меню). Горячая линия работает в круглосуточном режиме, звонок бесплатный.
Для того, чтобы люди могли как можно быстрее получить ответы на все интересующие их вопросы, глава ведомства поручил руководителям территориальных следственных управлений и Главного военного следственного управления СК России создать аналогичный канал связи.
Сотрудники подразделений СК России в оперативном режиме будут оказывать содействие обратившимся гражданам, чтобы помочь им найти решение для возникшей проблемы.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства. Председатель СК России потребовал представить доклад по результатам проведенной работы по созданию указанных каналов связи.
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