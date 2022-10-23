«Умоляли диджея включить на медляк ее песню»: в приморской столице выступит местная знаменитость

Не пропускайте такое событие! Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Владивосток – город талантов. В родные края возвращается с сольным концертом известная многим жителям и гостям приморской столицы певица ЛюSЕA. Приготовьтесь вновь кричать «Я-я-я дороже золота-а-а». Шоу состоится уже на следующей неделе 29 октября на сцене Fesco-Hall.

– Не пропускайте такое событие: в конце концов, кто еще из местных артистов дерзнул на Fesco-Hall? – поделилась артистка в социальных сетях.

Афиша концерта. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Концерт ЛюSEA – это уникальная возможность прикоснуться к культуре родного края, насладиться харизмой и профессионализмом лучших владивостокских музыкантов и послушать песни, пропитанные соленым морским воздухом нашей приморской столицы.

Те, кто уже успели купить билеты с радостью делятся впечатлениями и ностальгируют. «Я помню, как мы умоляли диджея включить на медляк ее песню. Но мы идем послушать и другие классные хиты», – комментируют местные жители.

Начало шоу в 18:00. Продолжительность концерта: 2 часа. Консультации по онлайн-покупке билетов по телефону: +7(423) 243-22-22.

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