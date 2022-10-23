Во Владивостоке мусоровоз переехал человека

Очевидцы сообщают, что место происшествия уже осмотрела полиция. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке по адресу Адмирала Юмашева водитель мусоровоза переехал человека. Кадры трагедии опубликовали в Telegram-канале «Автогрант». На видео отчетливо видны следы крови на асфальте. ДТП произошло утром 23 октября, смерть пешехода в ГИБДД Приморского края на данный момент не подтвердили.

На участке ДТП перекрыли дорогу. Очевидцы сообщают, что место происшествия осмотрела полиция.

Напомним, это не первая авария, которая произошла воскресным утром. 23 октября на одной из трасс Владивостока случилось страшное ДТП. Очевидцы сообщают, что на Выселковой улице два автомобиля столкнулись друг с другом, раскореженные машины заняли большую часть дороги, оба водителя пострадали.

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