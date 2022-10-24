До +12°C поднимется температура воздуха в Приморье

Ветер в крае северо-западный. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 24 октября, осадки в Приморье не ожидаются. Ветер умеренный северо-западных направлений. Столбики термометров в крае покажут от +1°C до +12°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха в городе достигнет до +7…+9°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер северный и северо-западный умеренный. Воздух прогреется до +9…+11°C.

В Находке также облачно и без осадков. Умеренный ветер задует с севера и северо-запада. Столбики термометров поднимутся до +10…+12°C.

Напомним, что синоптики портала «Примгидромет» рассказывали, какая ожидается погода в крае с 24 октября. По информации специалистов, ожидаются солнце и похолодание, в некоторых районах температура воздуха опустится до -10°C.

Также метеорологи поделились прогнозом погоды на предстоящий ноябрь 2022 года. Подробности можно прочитать в нашем материале.

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