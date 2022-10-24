Четырехлетний ребенок пострадал из-за столкновения автомобилей во Владивостоке

Произошло все на Южно-Уральской, 25. Фото: Telegram-канала @dpskontrol_125rus.

Минувшей ночью во Владивостоке на Южно-Уральской в районе дома №25 произошла авария. Из-за ДТП пострадал ребенок.

О случившемся очевидцы рассказали в социальных сетях. По словам приморцев, водитель Toyota Ist выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с Mazda Demio. Легковушку же отбросило на припаркованный автомобиль Nissan Note.

В пресс-службе ГИБДД «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили информацию. Toyota Ist управлял 34-летний мужчина, который ехал с Невской в сторону Южно-Уральской на перекрестке не уступил дорогу автомобилю, который двигался по главной.

За рулем Mazda Demio, в которую врезалась Toyota, сидела 36-летняя женщина с четырехлетним мальчиком, который пострадал из-за аварии. Как рассказали в пресс-службе УМВД, ребенку назначили амбулаторное лечение.

На виновника аварии завели административное дело по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого вреда здоровью человека). Теперь его либо на время лишат прав, либо ему грозит штраф.

Напомним, что виновник аварии, который сбил пешехода в районе автовокзала, по решению суда отправится под стражу.

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