Продавец видеокарт в Приморье обманул 10 геймеров на 3 миллиона рублей

Приморец признал свою вину. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Нехитрой аферой 28-летний приморец нажился на 3 миллиона рублей. Мужчина предлагал видеокарты по цене ниже рыночной – две-три штуки всего лишь за 150 тысяч рублей. Просил предоплату (в сумме даже выше указанной стоимости), а клиенты верили и переводили даже в 2 раза больше. После получения денег мошенник, разумеется, исчезал, рассказали в пресс-службе УМВД Владивостока.

На уловку афериста попался молодой человек и рассказал о ситуации. Злоумышленник попросил предоплату аж в 300 тысяч рублей из-за якобы большого спроса. Клиент согласился, а затем оставалось только одно – идти разочарованным в полицию. Ведь ни денег, ни видеокарт приморец не получили. По этой схеме аферист обманул как минимум 10 жителей. Ущерб составил 3 миллиона рублей. Вину мужчина признал.

Во многих российских региона перекупка видеокарт – не редкость. Ажиотаж вокруг устройств всегда высок, поэтому их продажа по низкой цене – чаще всего обман. Недавно на Дальнем Востоке прошел скандал с перекупщиками видеокарт. Коммерсанты приобрели новенькие устройства заранее, чтобы продавать по завышенной стоимости. Обвинили в произошедшем крупную сеть электроники.

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