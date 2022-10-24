Обряд очищения провели для мобилизованных бойцов в Приморье

Мобилизованные тепло встретили гостей. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

В Приморье в воинской части общевойсковой армии Восточного военного округа перед мобилизованными жителями выступили якутские артисты. Они представили свою концертную программу, а после оставили военнослужащим подарки. Об этом рассказали в пресс-службе ВВО.

Перед бойцами выступили девять артистов из театров эстрады, танца и олонхо, Саха театра и филармонии Якутии. А руководил творческой делегацией председатель Союза театральных деятелей республики, артист Саха театра Айаал Аммосов.

Мобилизованные бойцы внимательно слушали песни, подпевали и поддерживали гостей. После каждого номера звучали громкие аплодисменты и слова благодарности. В конце мероприятия военнослужащим подарили обереги и пожелали вернуться домой с победой. Также им провели отряд очищения и благословения – алгыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Приморские артисты выпустили песню, посвященную мобилизованным

Команда Ляли Алексаковой и Миши Комарова хочет поддержать бойцов в нелегком деле (подробнее...)

Мобилизованные приморцы и их семьи смогут обратиться за помощью по специальной телефонной линии

Создать канал связи поручил председатель СК России (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.