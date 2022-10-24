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НовостиВладивосток24 октября 2022 2:39

Стивидорам дали полтора года, чтобы очистить воды Владивостока

Суд обязал стивидора «ДВ Порт» оборудовать причалы на Змеинке во Владивостоке очистными сооружениями
Ростислав САХАЛИНОВ
Иллюстрация из архива КП.

Иллюстрация из архива КП.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморская транспортная прокуратура провела комплексную проверку стивидоров во Владивостоке. Специалисты установили, что причалы небезызвестной в регионе грузовой компании ООО «ДВ Порт» имеют нарушения. Практически отсутствуют очистные сооружения, чтобы избавить акваторию от засорения, заиления и истощения вод. Заседание суда показало, что оснований не верить прокурорам – нет. «ДВ Порт» выступил ответчиком и теперь обязан устранить нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства. На исполнение требования суда у организации есть 18 месяцев.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», речь идет о пристани между бухтами Анна и Диомид (в районе мыса Абросимова) на Змеинке. Там компания эксплуатирует причалы и многотонные краны. Хранение, погрузка-выгрузка и реализация грузов ведется здесь круглый год. В собственности организации 4 причальные стенки.

– В целях устранения нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования транспортный прокурор направил исковое заявление в Первомайский районный суд Владивостока, который удовлетворил требования в полном объеме, – отметили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

Строительство очистных сооружений для портовой инфраструктуры – одна из главных задач регионального правительства и мэрии. Но пока с ее реализацией по разным причинам затягивают. Как ранее писала «КП», на достройку объектов такого назначения понадобится более 1,2 миллиарда рублей и годы.

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