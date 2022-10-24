Стивидорам дали полтора года, чтобы очистить воды Владивостока

Иллюстрация из архива КП. Фото: Иван МАКЕЕВ

Приморская транспортная прокуратура провела комплексную проверку стивидоров во Владивостоке. Специалисты установили, что причалы небезызвестной в регионе грузовой компании ООО «ДВ Порт» имеют нарушения. Практически отсутствуют очистные сооружения, чтобы избавить акваторию от засорения, заиления и истощения вод. Заседание суда показало, что оснований не верить прокурорам – нет. «ДВ Порт» выступил ответчиком и теперь обязан устранить нарушения, сообщили в пресс-службе ведомства. На исполнение требования суда у организации есть 18 месяцев.

Как стало известно «Комсомольской правде – Владивосток», речь идет о пристани между бухтами Анна и Диомид (в районе мыса Абросимова) на Змеинке. Там компания эксплуатирует причалы и многотонные краны. Хранение, погрузка-выгрузка и реализация грузов ведется здесь круглый год. В собственности организации 4 причальные стенки.

– В целях устранения нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования транспортный прокурор направил исковое заявление в Первомайский районный суд Владивостока, который удовлетворил требования в полном объеме, – отметили в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

Строительство очистных сооружений для портовой инфраструктуры – одна из главных задач регионального правительства и мэрии. Но пока с ее реализацией по разным причинам затягивают. Как ранее писала «КП», на достройку объектов такого назначения понадобится более 1,2 миллиарда рублей и годы.

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