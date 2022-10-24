Приморцы стали чаще любоваться осенним цветением сирени в Ботсаду Владивостока

Цветение сирени посреди осени – обычное явление для Приморья. Фото: newsvl.ru

МТС с помощью обезличенных больших данных проанализировала популярные направления для осенних прогулок в Приморском крае в период с 1 сентября по 15 октября 2022 года. Яркие осенние леса и парки в этом году привлекли в среднем на треть больше приморцев, чем год назад.

Самым популярным местом для любования осенним «разноцветьем» стал Ботанический сад Владивостока. По данным аналитиков МТС, в первой половине осени интернет-трафик здесь вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Самыми многолюдными днями в Ботаническом саду оказались 2 и 8 октября, когда здесь начала распускаться сирень. Осеннее цветение традиционного символа мая – эксклюзивная особенность Ботанического сада, привлекающая тысячи туристов. Это живописное явление для европейской части России – большая редкость, а для Приморья – обыденность.

Совсем незначительно уступил Ботаническому саду остров Русский – здесь цифровая активность в популярных местах прогулок за год выросла на 35%. «Бронза» у Кравцовских водопадов – облагороженное природное пространство привлекло на треть больше гостей, чем в октябре 2021 года. Также в топ-5 любимых локаций вошли парк имени Лазо на Санаторной и новое общественное пространство в черте Владивостока – Нагорный парк. В начале октября здесь открылась видовая площадка с роскошным видом на бухту Золотой рог, и парк быстро стал одним из самых популярных мест отдыха у горожан.

– С помощью Big Data мы традиционно анализируем популярные у приморцев места для прогулок и отдыха. Это позволяет заранее прогнозировать рост трафика в определенных местах и готовить сеть к наплыву абонентов. Чтобы приморцы и гости региона могли делиться фотографиями, вести прямые трансляции прямо из живописных мест для прогулок, словом, комфортно пользоваться самыми современными интернет-сервисами, МТС установила дополнительное телеком-оборудование и усилила сеть. В последние годы актуальность внутреннего туризма значительно возросла, география гостей расширилась, а турпоток увеличился. Развитие сети в популярных местах отдыха – наш вклад в развитие туристической отрасли региона, – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.