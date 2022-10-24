Жителям Приморья рассказали, изменится ли в крае стоимость на кофе

На подорожание кофе влияет рост цен на удобрения. Фото: Вадим ПОПОВ

В СМИ появилась информация об ожидаемом подорожании кофе. Эксперты предполагают, что изменения произойдут из-за роста цен на удобрения, которые используются для взращивания зерен. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» пообщался с региональным директором сети «Kafema» Каталиной Валенцеи, чтобы узнать, может ли в Приморье повыситься цена на бодрящий напиток.

Как рассказала редакции глава сети, фермерам уже давно подняли цены на удобрения. Но есть и другой аспект, который влияет на стоимость для импортеров, а затем и на себестоимость кофе в заведениях – это логистика и оплата во время санкций.

– Но влияние на конечную стоимость напитков может быть разное. Кто-то поднимет цены, кто-то будет покупать сырье подешевле, кто-то сэкономит в другом месте или снизит маржу, – добавила Каталина.

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