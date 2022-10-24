Уже традиция: ЧП с фурой сковало движение в приморском городе

Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях. Фото: @mark2_che.

Новая неделя для некоторых жителей Приморья началась с неприятностей и пробки. В Уссурийске под мостом застрял грузовик, водитель которого проигнорировал ограничительные знаки. Кадрами произошедшего очевидцы поделились в социальных сетях.

Как рассказали местные жители, произошло все под мостом на улице Садовая. На снимке можно увидеть, что на сооружении висят два знака с ограничением высоты в 3,3 метра, однако водитель фуры решил испытать удачу, а в итоге стал причиной пробки.

По словам местных жителей, подобное на этом участке происходит не первый раз и стало своеобразной традицией, особенно часто фуры здесь застревают после выходных.

– Как у них так получается? Там же специально отбойник сверху повесили. Неужели не слышно, как он по машине бьет? – задаются вопросом приморцы.

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