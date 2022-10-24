Филиал ПАО «Россети» заменил изоляторы на 50 линиях электропередачи Дальнего Востока

Замена изоляторов. ФОТО: ПАО «Россети»

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Востока установил 8 685 новых изоляторов на ключевых магистральных линиях электропередачи Дальнего Востока. Благодаря выполненным ремонтным работам повышена надежность электроснабжения пяти субъектов РФ с общим населением около 5 млн человек.

Больше всего новых изоляторов – 2 500 единиц – энергетики установили на ЛЭП 220 кВ «Хабаровская ТЭЦ-3 – Хехцир - 2», которая задействована в выдаче мощности крупнейшей теплоэлектростанции Хабаровского края.

Кроме того, проведены работы на линиях 220 кВ «Ерофей Павлович – Аячи» в Амурской области и «Уктур – Высокогорная» в Хабаровском крае. Эти объекты задействованы соответственно в электроснабжении Транссиба, а также портовой инфраструктуры Ванино и Советской Гавани.

Оборудование необходимо для создания изоляционных промежутков в местах крепления проводов к опорам ЛЭП. Повреждение изоляторов может привести к коротким замыканиям и отключениям линий электропередачи. Чтобы предотвратить подобные происшествия, энергетики регулярно проводят осмотры и диагностические обследования для выявления дефектных изоляторов, которые заменяются в ходе ремонтных работ.

Использовались стеклянные изоляторы российского производства, которые хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в сложных климатических условиях.

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