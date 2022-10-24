Ревизоры из администрации Владивостока вместе с родителями следят за школьным питанием

Очередная проверка прошла в школе №61. Фото: Администрация Владивостока

Специалисты администрации Владивостока вместе с представителями родительских комитетов продолжают проверять питание в муниципальных школах. В минувшую пятницу, 21 октября, ревизоры посетили учебное учреждение №61. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее управлению по работе с муниципальными учреждениями сообщили, что в школе №61 плохое качество блюд, которые предлагают ученикам. Специалисты администрации проверили соблюдение санитарных норм, технологических процессов приготовления пищи, а также вес продуктов и ведение бракеражных журналов.

По словам главного специалиста отдела общего образования мэрии Виктории Тедеевой, серьезных нарушений обнаружить не удалось. И все же дать максимально объективную оценку работе подрядчиков можно только при сотрудничестве с мамами и папами школьников.

Нарушения в школе не обнаружили. Фото: Администрация Владивостока

– Мы с благодарностью относимся к родителям, которые обеспокоены организацией питания в учреждениях образования. И призываем их присоединяться к нашим проверкам. Для этого следует обратиться к директору образовательного учреждения, – отметила Виктория Тедеева.

Администрация призывает родителей присоединяться к проверкам. Фото: Администрация Владивостока

Это не первая проверка, которую проводят специалисты администрации, ранее они посетили школу №64, где выявили нарушения. Жалобы на питание поступили от родителей учеников, которые входят в состав внутришкольных комиссий. Скорее всего с поставщиком расторгнут контракт.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.