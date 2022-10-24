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НовостиВладивосток24 октября 2022 5:21

Во Владивостоке на водителя мусоровоза, который насмерть сбил пенсионерку, завели уголовное дело

Мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы
Максим ГРУЗОВ
До тех пор, пока суд не вынесет приговор, мужчину отправят в СИЗО.

До тех пор, пока суд не вынесет приговор, мужчину отправят в СИЗО.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 октября во Владивостоке по адресу Адмирала Юмашева, 6, произошло смертельное ДТП. Водитель мусоровоза сдавал назад и не заметил 73-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась прямо на месте. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

– По факту ДТП следователем СЧ СУ УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», – объяснили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

До тех пор, пока суд не вынесет приговор, мужчину отправят в СИЗО. Также полиция напоминает водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. Будьте предельно внимательны рядом с дорогой! Правил, способных предусмотреть все ситуации, в которых можно получить травмы, не существует, кроме одного – быть предельно осторожными. Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизни других людей.

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