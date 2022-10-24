До тех пор, пока суд не вынесет приговор, мужчину отправят в СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

23 октября во Владивостоке по адресу Адмирала Юмашева, 6, произошло смертельное ДТП. Водитель мусоровоза сдавал назад и не заметил 73-летнюю пенсионерку. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась прямо на месте. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

– По факту ДТП следователем СЧ СУ УМВД России по городу Владивостоку возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», – объяснили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по городу Владивостоку.

До тех пор, пока суд не вынесет приговор, мужчину отправят в СИЗО. Также полиция напоминает водителям и пешеходам о соблюдении правил дорожного движения. Будьте предельно внимательны рядом с дорогой! Правил, способных предусмотреть все ситуации, в которых можно получить травмы, не существует, кроме одного – быть предельно осторожными. Помните, что от вашего поведения на улице и дороге зависят ваша собственная жизнь и жизни других людей.

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