На Русском 2 километра грунтовой дороги закатают в асфальт. Фото: Администрация Владивостока

На Русском острове кипят работы по модернизации дорожного полотна. Очередной этап реконструкции должен завершиться к середине ноября, сообщили в пресс-службе мэрии.

Подрядчик в прошлом году завершил асфальтирования участка от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. В 2022 году трассу закатают две полосы в районе от поселка Экипажный до той же батареи и обратно. Всего речь идет о двух километрах трассы.

– На следующий год планируем продолжить ремонт и заасфальтировать оставшийся участок. В итоге новая дорога свяжет поселок Экипажный с Университетским проспектом. В следующие годы будем также обращаться с предложениями по софинансированию к полпреду ДФО Юрию Трутневу, чтобы продолжить создание на острове новых дорог с асфальтовым покрытием, – рассказал о планах Юрий Трунов, исполняющий обязанности руководителям управления дорог мэрии Владивостока.

Работы ведет компания «ИнвестСтройТорг», техника задействована на нескольких участках одновременно. На момент публикации готово 60% из заявленных работ. О том, что на Русском появятся два километра асфальта, «КП» уже писала. Благоустройство дороги началось с поручения губернатора Олега Кожемяко и Юрия Трутнева. Ранее на ремонт дорог на Русском и в центре Владивостока выделили 300 миллионов рублей из федерального бюджета.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.