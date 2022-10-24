«Ценим прошлое, верим в будущее»: 28 октября кинотеатру Уссури исполнится 95 лет

Кинотеатр «Уссури». Фото: illuzion.ru

В этот день на экранах будут демонстрироваться фильмы на любой вкус и настроение: мультфильм «Большое путешествие. Специальная доставка» (6+), семейный фильм «Грозный папа» (6+), приключения «Либерея: Охотники за сокровищами» (12+), военная драма «Средневековье» (18+), фантастический триллер «Петрополис» (16+), историческая драма «Звоните Джейн» (16+), триллер «Бандит» (18+), триллер «Шрамы Парижа» (16+), фильм ужасов «Ужасающий – 2» (18+), триллер «Я иду искать. Королевская игра» (16+) и многие другие.

Акция не распространяется на ВИП-залы. Карта «Иллюзион Бонус» не действует.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

Кинотеатр «Уссури» – старейший из действующих кинотеатров Дальнего Востока. Его история начинается в дореволюционные годы, когда наследники дома Бриннера решили построить здание своего театра. Спроектированное в стиле «тяжелого» немецкого модерна, новое здание было заложено в конце 1916 года. Но достроить его помешали революция и гражданская война. И только в 1927 году местное отделение «Совкино» сделало подарок городу, ввело в строй новый кинотеатр. 28 октября состоялась премьера фильма «Поэт и царь» режиссера Владимира Гардина о последних днях жизни Александра Пушкина. До 1932 года в «Уссури» показывали только немое кино. Первым озвученным фильмом, показанным в кинотеатре, стал приключенческий фильм «Путевка в жизнь». С 1957 года возможности кинотеатра позволили показывать широкоформатные фильмы.

«Уссури» был единственным в городе кинотеатром, где играл живой оркестр. Он располагался на балюстраде, а на втором этаже кинотеатра был зал, где на столах лежали подшивки газет, периодики и был небольшой экран, на котором крутили документальное кино. Здесь также проходили творческие встречи с советскими артистами.

Администрация сети кинотеатров «Иллюзион» благодарит всех, кто работал в кинотеатре «Уссури» в разные годы, и поздравляет всех зрителей с юбилеем!

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.