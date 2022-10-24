Историческая опера «Жизнь за царя» в ноябрьском репертуаре Приморской сцены

Опера «Жизнь за царя». Фото: Кирилл ДРУЖИНИН

Приморская сцена Мариинского театра в ноябре представляет насыщенный и очень разнообразный репертуар. Дважды во Владивостоке специальные показы первой русской оперы «Жизнь за Царя».

Откроет ноябрьскую афишу балет «Жизель» Адольфа Адана в эталонной постановке Мариинского театра 3 ноября.

В праздничные выходные на Приморской сцене покажут первую русскую оперу «Жизнь за царя» Михаила Глинки 4 и 6 ноября. Постановка специально привезена во Владивосток на единственные два показа. История подвига простого крестьянина Ивана Сусанина, пожертвовавшего собой ради спасения жизни царя Михаила Федоровича – произведение, показавшее всему миру, что русские композиторы сильны в оперном жанре. На сцене Мариинского театра историческая драма обрела новое дыхание в 2004 году в смелой постановке, признанной критиками самой «народной». Во Владивостоке спектакль был показан летом 2022 года, в программе Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский». В этой постановке на первое место вышли актуальные проблемы гражданского общества, личной ответственности и морали. Для исполнения главных партий во Владивосток специально прилетят солисты Мариинского театра (Санкт-Петербург) Юрий Власов, Екатерина Крапивина, Антонина Весенина и приглашенный солист Кирилл Белов.

Дополнят афишу первых выходных месяца два показа динамичного и яркого балета Родиона Щедрина «Конек-горбунок» – 5 ноября. В спектакле удачно соединились увлекательный для детей, волшебный сюжет, экстравагантное и стильное оформление, изобретательная хореография и эмоциональная музыка, тонкий юмор, который будет понятен детям и оценен взрослыми.

Традиционный проект для самой маленькой аудитории «Мариинский – детям» в ноябре на Приморской сцене представлен операми «Кот Мурыч» 5 и 19 ноября и «Маленький принц» 12 и 26 ноября.

Опера для детей «Маленький принц». Фото: Кирилл ДРУЖИНИН

Когда еще, как ни в детстве с азартом хочется искать ответы на самые главные вопросы? Удивительные истории приключений, в которых главные герои просто и в то же время очень трогательно отвечают на главные вопросы жизни. Яркие постановки Алексея Степанюка, веселые персонажи, лаконичная сценография, прекрасные голоса солистов театра, и музыка, написанная специально для маленьких слушателей – все это ждет вас в Малом зале театра.

Балетная афиша месяца включает спектакли на музыку Людвига Минкуса «Баядерка» (10 ноября) и «Дон Кихот» (26 ноября). Поставленная легендарным балетмейстером Мариусом Петипа хореография в этих спектаклях, идет в неизменном виде уже долгие годы и продолжает завораживать своими изяществом и выверенностью, которые остаются практически нетронутыми. Наследие Петипа продолжает жить и в других классических постановках, среди которых «Лебединое озеро» (17 ноября) и «Спящая красавица» (24 ноября) Петра Чайковского.

Четвертый и пятый премьерные показы оперы Петра Чайковского «Мазепа» пройдут 18 и 20 ноября. На фоне победы Петра I над шведским королем Карлом XII в ходе Северной войны, и поражении гетмана Мазепы разворачивается поистине трагическая история семьи Кочубея. Постановка очень точно проиллюстрировала исторические события масштабными, роскошными декорациями и аутентичными костюмами.

25 ноября на Приморской сцене – пожалуй, самая стильная постановка театра и самая известная опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста». В основе сюжета – исторический эпизод третьей женитьбы Ивана Грозного. Кто она – чья-то соперница, невинная душа, погубленная завистниками, или может быть все вместе? Марфа Собакина – та самая царская невеста, оставившая позади многие десятки красавиц в смотре невест для царя Ивана Грозного. Вместе с солистами Приморской сцены в спектакле выступит приглашенный солист Мариинского театра Иван Гынгазов, он исполнит партию Ивана Лыкова.

27 ноября в театре прозвучит масштабное музыкальное полотно, созданное по мотивам одноименной повести Александра Пушкина – опера «Пиковая дама» Петра Чайковского. Постановка Юрия Темирканова стала эталонным образцом классической оперной режиссуры, получила международное признание и счастливую многолетнюю жизнь на театральной сцене. Центральные фигуры Петербурга екатерининской эпохи воспроизведены в спектакле с доскональной точностью: от статуй Летнего сада до деталей интерьера и костюмов. Партию Германа в ноябре исполнит приглашенный солист Мариинского театра Иван Гынгазов.

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