На жителя Владивостока свалился ястреб и расцарапал ему руки

Скоро птицу осмотрит орнитолог. Фото: Интересно в Приморье

22 октября житель Владивостока прогуливался мимо дома по адресу Тунгусская, 63, как вдруг на него свалилось что-то с острыми когтями и впилось в руку. Оказалось, на человека спланировал ястреб с поломанным крылом.

Мужчина отделался крупными царапинами. Птицу он отнес в ветеринарную клинику. Там специалисты объяснили, что на приморца с неба свалился канюк из семейства ястребиных. Пока что птица находится под наблюдением ветеринаров. В скором времени ее лечением займется орнитолог. А пока что пернатый наслаждается хорошими условиями и много кушает.

Оказалось, что у птицы сломано крыло. Фото: Интересно в Приморье

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как вести себя, если вы столкнулись со слетком. Это может случиться даже в центре города, если где-нибудь в зоне парка свили гнездо птицы и завели потомство. Приморский орнитолог рассказала, к кому обращаться в таких случаях, кто вообще такие эти слетки и выбрасывают ли пернатые из гнезд своих детенышей.

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