Европейцы ушли, россияне – на смену: российские компании заполнили рынок морских перевозок на Дальнем Востоке

Свято место пусто не бывает. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российские перевозчики на 43% заняли рынок морской логистики, рассказал Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин рассказал в эфире на радио «Комсомольская правда» во Владивостоке. Он подчеркнул, что раньше ниша на одну пятую принадлежала датской компании Maersk. Подробности – в нашем материале.

– Кто у нас остался в перевозчиках? Мы знаем, что Дальний Восток – это море, порты, большой товарооборот. За первый квартал 2022 года больше четверти, 27% всех перевозок в ДФО осуществлял датский MAERSK, 21% - SINOKOR MERCHANT MARINE, на российский FESCO приходилось всего 14%. В августе-сентябре все принципиально поменялось: MAERSK ушел. На сегодня 43% составляют российские перевозчики, ведь свято место пусто не бывает.

Юрий Ладыгин подчеркнул, что сегодня на FESCO приходится 20% всех ДВ-перевозок. Всего в сентябре перевозками занимались 16 российских перевозчиков, также появилось 16 китайских перевозчиков. Любопытно, что корейская компания сохранила свои позиции. Вместе с переориентацией грузооборота изменился и курс грузооборота.

– ДФО сохранил позиции прежнего уровня – порядка 140 миллионов тонн перевезли через порты, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска Дальнего Востока. Мы работаем на уровне прошлого года. 80-82% перевозок приходится на морской транспорт, оставшиеся 18 – на Ж/Д и автомобильные пункты пропуска.

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