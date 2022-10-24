Мэр Владивостока решает проблему одного из районов города с полицией

Жителя поделились фотографиями в соцсетях. Фото: Telegram Voryak.vdk

Мэр Владивостока Константин Шестаков прокомментировал жалобы жителей одного из районов города. В местном telegram-канале они писали про автолюбителей, нарушающих правила парковки. Решать проблему глава города будет с полицией.

Дело произошло на улице Багратиона. Там дорожные службы собрались облагородить клумбы саженцами. Вот только они столкнулись с помехой – водители припарковались прямо на газоне. Фотографиями жители района поделились в соцсетях и стали призывать администрацию решить проблему. Тем более, что такая ситуация происходит не впервые.

– Сколько их можно уговаривать, если не понимают? Где эвакуатор? Погрузить и отправить на штрафстоянку! Вот тогда будет порядок! – возмущаются в комментариях.

Мэр Владивостока на жалобу откликнулся и пообещал, что решит все с полицией.

Чуть позже под постом появились сообщения, что машин на газоне больше нет, зато есть сотрудники правоохранительных органов.

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