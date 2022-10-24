Малолетние хулиганы, разбившие экраны «умных» остановок, отправятся в Центр временного содержания

Хулиганов запечатлела камера. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке хулиганам, разбившим сенсорные экраны «умных» остановок, грозит до 10 дней пребывания в Центре временного содержания. Решение суда появилось на сайте 24 октября, но еще не вступило в законную силу.

– По всем делам судом принято решение о помещении несовершеннолетних в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Приморскому краю на срок минимально необходимый для устройства либо профилактики несовершеннолетних, – говорится на сайте Ленинского районного суда. Наказание вызвало противоречивые реакции у жителей. Одни жалеют детей и считают, что такая мера слишком строгая, другие же уверены, что в любом возрасте надо нести ответственность за свои поступки.

Напомним, что «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что пятеро ребят специально встретились в районе остановки «Луговая» и отправились гулять по городу. Они дошли до остановки «Гайдамак», где им и пришла мысль разбить интерактивный экран. По удивительному совпадению в рюкзаке одного из хулиганов оказался молоток. В итоге занятие показалось компании настолько увлекательным, что они решили повредить еще несколько ближайших остановок. Всего пострадали три павильона.

ПО ТЕМЕ:

Может, родители узнают детей: во Владивостоке малолетние хулиганы испортили городское имущество

В столице Приморья два подростка разбили сенсорные экраны «умных» остановок (подробнее...)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.