Температура воздуха в Приморье не поднимется выше +14°C

Во Владивостоке столбики термометров покажут до +11°C. Фото: Иван МАКЕЕВ

Во вторник, 25 октября, осадки в Приморье не предвидятся. Ветер западный, во второй половине дня сменит свое направление на юг и юго-запад, порывы умеренные. Столбики термометров в крае поднимутся до +5...+14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, во второй половине дня южный умеренный. Температура воздуха в приморской столице достигнет +9…+11°C.

В Уссурийске переменная облачность, осадки не ожидаются, слабый до умеренного ветер. Воздух прогреется до +12…+14°C.

В Находке также облачно и без осадков. Порывы ветра слабые до умеренных. Столбики термометров покажут до +11…+13°C.

Напомним, что приморские синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящий ноябрь 2022 года. По информации метеорологов, в среднем температура воздуха в крае будет достигать -2…-7°C, а количество осадков ожидается выше нормы, только на северо-востоке оно будет близко к среднемноголетним значениям.

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