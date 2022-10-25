Недопонятый художник во Владивостоке продает свое творение за 5 миллионов рублей

Автор продает и другие свои произведения. Фото: Иван ПРОХОРОВ

На популярной площадке размещения объявлений появился нетипичный лот для покупки. Художник во Владивостоке продает картину за баснословные деньги – 5 миллионов рублей. О стоимости искусства размышлять не будем, но расскажем, что представляет собой работа.

По заверениям автора, написана картина маслом. Холст размером 75 на 86 сантиметров – среднего размера полотно. Cопровождает работу лаконичная подпись – «картина написана в 2003 году, выставлялась один раз на персональной выставке автора. В собственности художника. Только для тех, кто понимает». При этом некоторые другие полотна автора тоже продаются на том же сайте. Правда, ценники демократичнее: от 10 до 100 тысяч рублей.

Картина «Все», написанная маслом. Фото: vladisla//farpost.ru.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о другом объявлении, привлекшем внимание приморцев. Житель пытался продать дьявольски красивый и редкий автомобиль с культурной значимостью.

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