Кадры с места событий. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Беда случилась у экипажа рыболовного катера в Приморье накануне, 25 октября. На скорости судно наткнулось на рифы в районе бухты Лидовка (в Дальнегорском городском округе). Образовалась течь, а мотор вышел из строя. Срочно требовалась помощь спасателей. Подробности «Комсомольская правда – Владивосток» публикует со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Сообщение о бедствии спасатели получили в 15:00. Специалисты МЧС России выехали незамедлительно. Быстро выяснилось, что выбраться самостоятельно рыбаки не могли из-за выведенного из строя мотора. Пробитый корпус катера осложнял ситуацию, однако мужчины на терпящем бедствие судне не поддались панике. Разными способами экипаж пытался столкнуть катер с рифа, но попытки оказались тщетными.

– Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства подняли терпящих бедствие граждан на свое судно и взяли пострадавший катер на буксир, – рассказали в пресс-службе краевого управления МЧС России.

На пострадавших надели спасжилеты эвакуировали в бухту Каменка, где их уже ждали родственники. От медицинской помощи рыбаки отказались. Погибших нет.

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что спасатели Владивостока потушили сильный пожар в многоэтажке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.