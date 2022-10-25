Больше 50% жителей Приморья недовольны своей зарплатой

Опрос провела рекрутерская служба hh.ru. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Служба исследований hh.ru опросила приморцев, чтобы узнать, довольны ли они своей зарплатой, какой она должна быть, чтобы полностью устраивать людей. Результаты показали, что чуть больше 20% жителей края не жалуются на свой доход.

Уровень зарплаты устраивает только 27% приморцев: 11% без сомнений удовлетворены доходом, еще 16% – скорее довольны, чем нет. Оставшихся 73% их нынешний заработок не устраивает, остальные опрошенные не смогли дать ответ.

В основном уровнем своего дохода недовольны сотрудники сфер безопасности и науки, образования (77%), госслужбы, НКО (73%), медицины, фармацевтики (71%). Тех, кто доволен своей зарплатой больше всего в областях консультирования (44%), высшего менеджмента (42%), закупок (41%), добычи сырья (39%) и управления персоналом (38%).

Меньше 50% приморцев признали, что их зарплата должна вырасти больше чем в два раза, что она начала устраивать их. Число таких ответов составило 12%. Еще 29% людей заявили, что доход должен увеличиться ровно в два раза, 24% – не хватает прибавки в 40-50%, еще 24% будут довольны оплатой труда, когда она увеличится на 20-40%, а 5% достаточно увеличения на 10-20%.

Своим уровнем дохода, если он увеличится больше чем в два раза, будут довольны сотрудники науки, образования (39%), высшего менеджмента (34%), госслужбы, НКО (29%), ровно два раза – работники сфер искусства, развлечения, массмедиа (38%), консультирования (36%), IT, интернет, телеком (33%).

Специалисты службы исследований добавили, что достойным свой доход считают 19% жителей Дальнего Востока, а не удовлетворены им 63%. Еще 19% считают свою зарплату просто нормальной.

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