«Восточный Порт» провел масштабные соревнования по настольному теннису

Масштабные соревнования прошли на базе спортивного комплекса «Восточник». Фото: АО «Восточный Порт»

Компания АО «Восточный Порт» организовала и провела в поселке Врангель открытое первенство по настольному теннису. В масштабных соревнованиях, проводившихся на базе СК «Восточник» – современного спортивного комплекса «Восточного Порта», приняли участие десятки любителей пинг-понга из Находки, Врангеля, Ливадии, Владивостока, Уссурийска, Партизанска и Партизанского района, Большого Камня, Лазо, других городов и районов Приморья.

В зависимости от уровня подготовки все спортсмены были разбиты на две лиги, где сыграли по круговой системе. Самый юный участник турнира учится в 9-м классе, а самому возрастному теннисисту в этом году исполнилось 72 года. Хозяева первенства – «восточники» 2 выставили на соревнования своих представителей, среди которых успешнее всего выступил воспитанник СК «Восточник» Максим Юрлов, занявший 2-е место в «сильной» группе.

– Важной частью социальной политики нашей компании является поддержка спорта и здорового образа жизни, – отмечает директор спорткомплекса «Восточник» АО «Восточный Порт» Юрий Карабанов. – Ежегодно «Восточный Порт» организует масштабные спортивные соревнования памяти легендарных руководителей предприятия. Не за горами старт юбилейной, 20-й по счету, спартакиады, посвященной Генеральному директору ОАО «Восточный Порт» Леониду Бочкову. До настоящего времени настольный теннис был одним из видов соревнований «спартакиады Бочкова». Сейчас мы решили придать этой популярной игре дополнительный импульс развития в спортивной системе «Восточного Порта», организовав открытый турнир.

В зависимости от уровня подготовки все спортсмены были разбиты на две лиги. Фото: АО «Восточный Порт»

Отдельным пунктом программы первенства «Восточного Порта» стал визит во Врангель профессиональных спортсменов, членов сборной Приморья по настольному теннису, действующих чемпионов Дальнего Востока. Почетные гости во главе с президентом Федерации настольного тенниса Приморского края Михаилом Бутылевым провели для гостей и участников соревнований показательные матчи, транслировавшиеся в одном из популярных видеохостингов сети Интернет.

– Мы были приятно удивлены высоким профессионализмом подготовки первенства, географией и числом представленных участников и, что самое главное, их подготовкой, – поделилась впечатлениями представитель Федерации настольного тенниса Приморского края, главный судья соревнований Светлана Гулакова. – Все это вместе взятое вполне соответствует соревнованиям регионального уровня. От лица коллег по Федерации хочу поздравить «Восточный Порт» с хорошим дебютом и пожелать, чтобы открытое первенство по настольному теннису стало традиционным во Врангеле и с каждым годом собирало все больше участников из разных городов.

Участников соревнований порадовала подготовка мероприятия. Фото: АО «Восточный Порт»

Победители и призеры открытого первенства АО «Восточный порт» по настольному теннису:

Лига 1

1 м. Баушев Максим (г. Находка)

2 м. Юрлов Максим (мкр. Врангель, НГО)

3 м. Баушев Анатолий (г. Находка)

Лига 2

1 м. Баушева Дарья (г. Находка)

2 м. Полегешко Юрий (г. Находка)

3 м. Котомкин Владимир (г. Находка)

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«Комсомолка» недавно вернулась из осеннего автопробега «Чем гордится Приморье». Наша команда посмотрела, как сегодня работают различные компании и производства. Читать путевые заметки…

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.