Бухта Астафьева. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Эксперты ФГБУ «Земля леопарда» и ДВФУ завершили мониторинг экологической среды в бухте Астафьева в Дальневосточном морском заповеднике в Приморье. Дело в том, что в течение нескольких месяцев здесь разрешили пропуск лимитированного числа отдыхающих. Ученые отчитались о том, что никакого вреда люди прибрежной зоне не нанесли. Такой подход будет действовать и в 2023 году.

Массовый отдых в этой экологической Мекке ограничили в начале лета. В отличие от многих других бухт, береговая полоса Астафьева не застроена базами и кафе. Побережье входит в 500-метровую охранную (буферную) площадь. Туризм здесь, отмечают специалисты, носил стихийный характер, как и оценка экологической ситуации в бухте. Исследования вели в начале отпусков (июнь-июль), во время наплыва (август) и завершение купального сезона – до октября. Пускали до 400 посетителей в день.

В августе, например, число составляло не более 200 жителей – ранее «лимит» составлял именно столько. И «Комсомольская правда – Владивосток» даже писала о свидетельствах того, что спекулянты разрешали вход гораздо большему количеству, чем указано, за двойную оплату. Вероятно, обходить ограничения мог кто-то из собственников участков, которые граничат с прибрежной охраняемой зоной. Этот бизнес здесь вели давно. При этом «двойной билет» в организации подтвердили: плата нужна и для прохода на побережье, и для фактического посещения Дальневосточного морского заповедника.

Так или иначе, лимит на количество посетителей был разумной мерой. Передано 75 проб морской воды на микробиологические показатели и 60 проб на химические показатели. Анализ показал, что вреда антропогенная нагрузка не нанесла. Природа самовосстанавливается. Накатанные колесами колеи постепенно зарастают.

– В будущем здесь планируется организация дополнительных мер защиты растений от возможного неблагоприятного воздействия со стороны отдыхающих, – отметила Евгения Сомова, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».

Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» разбиралась в истории о том, почему национальный парк хочет ограничить изъятие кеты промысловым заводом, который должен восстанавливать популяцию лосося.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.