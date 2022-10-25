«Не допустить подобного»: приморский губернатор высказался о страшном эпизоде в истории России

Губернатор Приморского края. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказался насчет Гражданской войны, которая в первой половине XX века охватила Россию. По словам главы региона, это событие является трагедией, которая расколола общество на два противоположных лагеря. Свой спич губернатор произнес в ходе научной конференции «Гражданская война на Дальнем Востоке России: окончание, итоги, последствия», сообщает «КП – Владивосток».

– В ней нет победителей и проигравших, каждая сторона видела свой путь развития России и защищала его. В этом и суть этой трагедии. Страна была расколота на два лагеря, ввергнута в хаос. И сейчас мы должны подробно изучить этот опыт, чтобы не допустить подобного, – обратился к участникам конференции Олег Кожемяко во время приветственного слова.

По словам губернатора, события прошедших лет в совокупности с интервенцией и масштабным конфликтом представляют большой предмет обсуждения. Олег Кожемяко подчеркнул, что по этим главам российской истории сейчас создаются учебники для школьников и переиздаются труды исследователей и краеведов, в частности Михаила Венюкова и Николая Пржевальского.

Стоит отметить, что научная конференция стартовала во вторник, 25 октября. Мероприятие приурочено к 100-летию окончания трагических событий в отечественной истории. Она продлится три дня и включит несколько секций, рассматривающих политические и экономические аспекты войны, повседневную жизнь людей того периода, международные и социальные проблемы, социокультурные последствия.

Конференция организована Российским историческим обществом, ДВО РАН, ДВФУ, Институтом истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока и собрала ученых из разных регионов России.

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