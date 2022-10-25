В столице Приморья в очередной раз сменили главного по дорогам

Дмитрий Долгий. Фото: Максим ДОЛБНИН/администрация Владивостока

В дальневосточном центре заместителем главы назначили Дмитрия Долгого. Бывший инженер будет курировать вопросы дорожного строительства Владивостока, об этом сообщили в мэрии.

В сообщении администрации подчеркнули, что у чиновника профильное образование инженера. В этой роли Дмитрий Долгий работал Мостостроительном отряде в Тынде и ФКУ ДСД «Дальний Восток», подведомственной Федеральному дорожному агентству. До этого будущий замглавы был главным инженером Амуруправдома, когда в одноименной области в должности губернатора трудился Олег Кожемяко. Последний теперь занимает пост главы Приморья.

В перечне новых обязанностей Дмитрия Долгого содержание дорожной сети, организация «ливневок» и потоков автомобильного трафика. Предыдущий чиновник Николай Зайцев пробыл на этом посту полтора года. Еще в июне он стал заместителем министра транспорта в правительстве Приморья.

В январе 2021 года ушел с поста главы предприятия «Содержание городских территорий» Игорь Стрельников. Вероятной причиной стала неудовлетворительная борьба со снегопадом.

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