Больше 4 000 новых ламп появятся на улицах во Владивостоке

Лампы уже заменили в Первореченском районе. Фото: Екатерина ШТЕЙНИКОВА.

Во Владивостоке начались масштабные работы по модернизации уличного освещения, специалисты МУПВ «ВПЭС» – «Владсвет» демонтируют старые натриевые лампы и установят больше 4 000 новых. Обновленные светодиодные светильники появятся в районе жилых домов.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, специалисты смонтировали уже 1 600 ламп. Часть из них заменили в Первореченском районе на Вострецова, Днепровской, Невской, Тухачевской и Южно-Уральской, другие – в районе Эгершельда на Морозова и Самарской.

По словам директора МУПВ «ВПЭС» Алексея Родькина, главное достоинство светодиодных ламп заключается в том, что им требуется меньше электроэнергии, но при этом у них хорошая светоотдача.

– Если натриевые лампы высокого давления имеют мощность от 150 - 200 Вт, то светодиодные всего 55-80 Вт.

Новым лампам требуется меньше электроэнергии. Фото: Екатерина ШТЕЙНИКОВА.

В период с ноября по декабрь 2022 года специалисты МУПВ «ВПЭС» хотят установить еще 1 500 светильников на Глинки, Карбышева, Радио, Семирадского, Цимплянской, Чапаева, Шишкиной и Шошина. Еще 1 700 ламп планируют обновить в Первомайском районе, работы должны начаться в январе и закончиться в марте 2023 года.

В общей сложности сотрудники МУПВ «ВПЭС» – «Владсвет» обновят 4 600 устаревших светильников, заменив их на современные лампы уличного освещения.

Напомним, что в приморской столице планируется масштабное обновление изношенных теплосетей, на эти работы специалистам выделили 1,8 миллиарда рублей. Подробнее о предстоящих работах рассказывал глава города Константин Шестаков.

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