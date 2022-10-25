Кадры с места событий. Фото: Telegram-канал autogarant_vl

Вечером накануне, 24 октября, скончался водитель на Тещином языке – это извилистая дорога на въезде в Шкотово. Мужчине, вероятно, стало плохо за рулем Honda Freed. Он скончался до приезда медиков из-за жесткого столкновения с полуприцепом. Детали привели в пресс-службе ГИБДД Приморья.

Жертве аварии было 42 года, стаж вождения составил полжизни – около 24 лет. Мужчина не выдержал боковой интервал, из-за чего врезался в длинномер. Аварийные комиссары в Telegram-канале autogarant_vl сообщили, что водителю Honda стало плохо за рулем. Что именно произошло – неизвестно.

Всего за вчерашний день в Приморье было зарегистрировано 54 ДТП, семь человек пострадали, погиб один. Ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала об ужасающей аварии на Русском острове. Торможение не помогло водителю автобуса избежать удара.

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