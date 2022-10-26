Женщина-капитан из «Портофлота» станет героиней новой программы на Первом канале

Первый канал снимает программу на Дальнем Востоке. Фото: FESCO

Традиционно морское дело ассоциируется с мужскими профессиями. До начала XX века сложно было представить женщину матросом, лоцманом и уж тем более капитаном, поскольку мореплавание было исключительно мужским делом. Но сегодня на мостике трудятся и женщины.

Женщина-капитан работает в компании «Портофлот» (дочернее предприятие ВМТП, Транспортная группа FESCO) – одной из крупнейших в регионе, которая оказывает буксирные и лоцманские услуги в акватории Владивостока и Большого Камня. Оксана Спивак – сменный капитан буксира «Добрыня», она наравне с мужчинами швартует суда в любую погоду.

Оксана Спивак – сменный капитан буксира «Добрыня». Фото: FESCO

История Оксаны необычна и вызывает интерес в СМИ и индустрии кино. В прошлом году о ней снимал фильм норвежский режиссер Варон Боникос, в этом – во Владивостокский морской торговый порт приехали тележурналисты. В ноябре Первый канал запускает проект «Жизнь своих», который рассказывает об особенностях жизни в российских регионах. Один из выпусков будет посвящен Владивостоку и Приморскому краю.

Журналисты со съемочной группой прибыли к 10-му причалу Владивостокского морского торгового порта ранним утром. Здесь их ожидал флагман ЗАО «Портофлот» – буксир «Добрыня», который недавно окрасили в корпоративные цвета Транспортной группы FESCO.

Оксана показала, как обустроена жизнь на «Добрыне», познакомила с командой, проверила с механиком техническое состояние буксира и приняла вахту. Журналисты увидели, как швартуют контейнеровозы, и узнали, где буксиры встречают суда, следующие в Торговый порт.

– Владивосток – это город-порт, здесь очень много моряков. В основном это мужчины. Но когда мы узнали, что в «Портофлоте» работает хрупкая красивая женщина, которая с легкостью передвигает огромные суда, сразу решили сделать ее героиней выпуска. Кроме того, Оксана очень любит Приморский край и увлечена морскими видами спорта, – рассказал Евгений Кривцов, ведущий программы «Жизнь своих» на Первом канале.

Журналисты побывали на капитанском мостике. Фото: FESCO

Евгений и его коллеги посетили Приморье впервые. Они отметили красоту Владивостока, схожесть города с Сан-Франциско, доброту и отзывчивость местных людей. И выразили желание вернуться вновь, чтобы снова испытать яркие впечатления от региона.

– Очень приятно, что Первый канал снимает программу на Дальнем Востоке. Ведь именно здесь встает солнце! Наши буксиры вместе с лоцманами встречают суда, отсюда грузы отправляются по России и миру. Я рада стать героем программы про людей из разных уголков страны. Владивосток – город у моря, и это отличная возможность показать зрителям, чем мы здесь живем, – рассказала Оксана Спивак, сменный капитан буксира «Добрыня» в компании «Портофлот».

– «Портофлот» – это, в первую очередь, люди. Мы ценим наши кадры и гордимся, что историей Оксаны регулярно интересуются журналисты. В этом году мы разместили ее портрет на Доске почета ВМТП и вручили памятную грамоту за многолетний труд и профессионализм. Уверен, что с такой командой нас ждет движение только вперед, – поделился генеральный директор ЗАО «Портофлот» Лев Клоков.

Выпуск программы «Жизнь своих» с Оксаной Спивак выйдет на Первом канале в ноябре.

Программа «Жизнь своих» о Приморье выйдет в ноябре. Фото: FESCO

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