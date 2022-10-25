Стало известно, когда мобилизованные приморцы получат выплату в размере 150 тысяч рублей

Деньги будут переводиться на лицевые счета только после проверки списков мобилизованных. Фото: Александр КОЦ

«КП – Владивосток» уже писала про единовременную выплату мобилизованным приморцам в размере 150 тысяч рублей. В правительстве уточнили, когда же окажут материальную помощь. Подробнее – в нашем материале.

Начисление выплат будет проходить в четыре этапа. На первом – воинские части сформируют списки, кому положена помощь, и направят их в Центр социальной поддержки населения края.

На втором – сотрудники центра проверят данные, один из важных критериев – проживает ли военнослужащий в Приморье.

На третьем этапе документы для оплаты передадут в министерство труда и социальной политики.

И, наконец, во время заключительного этапа ведомство начислит выплаты. Деньги будут переводиться на лицевые счета только после проверки списков мобилизованных. На эти цели средства выделят из Резервного фонда Правительства Приморского края.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о заработной плате призывников. Указом президента России солдатам положена ежемесячная выплата в размере не менее 195 тысяч рублей.

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