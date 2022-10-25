Приморцам рассказали, куда пойдут деньги за платные парковки

Владивосток, как один из участников соглашения, получает 50 современных остановочных павильонов. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В компании «Цифровое Приморье», которая занимается оборудованием парковочных пространств, объяснили, почему 85% выручки пойдет инвестору и только 15% – в бюджет Владивостока

Специалисты предприятия отметили, что такие условия были расписаны в соглашении изначально. Все из-за того, что сервисы реализованы за счет инвестора, без учета бюджетных средств

– Муниципалитеты не платят ни сейчас, ни потом, ни за объекты концессии, ни плату концедента. Это единственный из 30 сервисов, который позволит частично окупить затраты, а также содержать и обслуживать объекты концессии в течение 11 лет, – рассказали в «Цифровом Приморье».

При этом Владивосток, как один из участников соглашения, получает 50 современных остановочных павильонов, 98 умных светофоров и систему мониторинга транспортных потоков. Также в городе установят новые рубежи фиксации нарушений ПДД для повышения безопасности дорожного движения, сервис диспетчеризации транспорта для оптимизации движения общественного транспорта и туристические киоски.

Еще одно полезное нововведение – сервис контроля обращения с отходами. Появятся и интеллектуальное видеонаблюдение, и сервис умных пешеходных переходов, в том числе световые переходы и системы контроля доступа в школы и карты школьника.

Напомним, что ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала, что в мэрии Владивостока озвучили стоимость платных парковочных пространств. Влияют на нее несколько факторов: территория и категория транспортного средства.

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