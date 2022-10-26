Ветреная погода ожидается в Приморье 26 октября

Столбики термометров поднимутся до +16°C. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В среду, 26 октября, в Приморье задует южный умеренный ветер, в некоторых районах ожидаются сильные порывы. Температура воздуха в крае поднимется до +11…+16°C.

Во Владивостоке переменная облачность, осадки не предвидятся. Ветер южный и юго-восточный умеренный до сильного. Столбики термометров в приморской столице поднимутся до +11…+13°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков, умеренный южный ветер. Утром температура воздуха достигнет +5…+7°C, днем потеплеет до +14…+16°C.

В Находке также облачно и без осадков, слабый до умеренного ветер. Утром столбики термометров покажут +2…+4°C, днем – до +14…+16°C.

Напомним, что в последнюю неделю октября в Приморье ожидаются заморозки, в некоторых районах похолодает до -10°C. В ночь на 27 октября в крае пройдут дожди, которые позже перейдут в снег. Во Владивостоке на этой неделе обойдется без осадков.

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