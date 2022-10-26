Прокуратура требует вернуть в муниципальную собственность участок на Орлиной сопке во Владивостоке

Большая стройка на сопке Орлиное гнездо. Фото: Сергей БАЛАНОВ

Городская прокуратура требует местного жителя вернуть участок на улице Аксаковской во Владивостоке в муниципальную собственность. Оказалось, что владелец представил в приморское Управление Росреестра фиктивный архивный документ, на основании которого получил землю. Теперь ему грозит уголовное преследование.

Стоимость спорной территории в районе сопки Орлиное гнездо достигает больше 1,4 миллиона рублей. Городская прокуратура уже провела проверку исполнения требований земельного законодательства.

– Выявленные нарушения послужили основанием для обращения прокурора города Владивостока в суд с исковым заявлением об истребовании земельного участка из незаконного владения и возвращении в муниципальную собственность, – отметили в прокуратуре.

Ленинский районный суд Владивостока согласился с ведомством, но решение суда не вступило в законную силу. Также на незаконного владельца заведут уголовное дело о мошенничестве, в особо крупном размере.

– Ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по материалам прокурорской проверки, находятся на контроле в прокуратуре Владивостока, – отметили в ведомстве.

Напомним, ранее «КП – Владивосток» писала, что в Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Государственного архива Приморского края». На своей должности обвиняемый с октября 2018 по апрель 2019 года за взятку предоставлял информацию о хранящихся в архивах документах.

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